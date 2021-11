Æncre – concert folk Saint-Louis, 12 décembre 2021, Saint-Louis.

Æncre – concert folk Saint-Louis

2021-12-12 16:00:00 – 2021-12-12

Saint-Louis Haut-Rhin

À l’origine, le duo féminin Æncre distille une musique née de l’Atlantique Nord entre traditions Française, Celtes, Québécoise et Americana.

Ces multi-instrumentistes allient des arrangements percutants de chansons traditionnelles Francophones avec une sensibilité contemporaine emprunte de folk, de rock et de blues.

L’alchimie de la guitare et de l’accordéon est à la fois puissante et poétique. Les flûtes nous transportent entre la mélancolie d’une brise légère et l’ivresse des vents du grand large. Depuis le printemps 2021, Æncre a enrichit son équipage et se décline en une version Quatuor. Phillip Klawitter à la contrebasse et François Requet au violon apportent avec eux leurs influences et leur inépuisable énergie !

Réservation au 03 89 69 52 23 ou par mail à resa.culture@ville-saint-louis.fr.

À l’origine, le duo féminin Æncre distille une musique née de l’Atlantique Nord entre traditions Française, Celtes, Québécoise et Americana. Ces multi-instrumentistes allient des arrangements percutants de chansons traditionnelles Francophones avec une sensibilité contemporaine emprunte de folk, de rock et de blues. Réservation au 03 89 69 52 23 ou par mail à resa.culture@ville-saint-louis.fr.

À l’origine, le duo féminin Æncre distille une musique née de l’Atlantique Nord entre traditions Française, Celtes, Québécoise et Americana.

Ces multi-instrumentistes allient des arrangements percutants de chansons traditionnelles Francophones avec une sensibilité contemporaine emprunte de folk, de rock et de blues.

L’alchimie de la guitare et de l’accordéon est à la fois puissante et poétique. Les flûtes nous transportent entre la mélancolie d’une brise légère et l’ivresse des vents du grand large. Depuis le printemps 2021, Æncre a enrichit son équipage et se décline en une version Quatuor. Phillip Klawitter à la contrebasse et François Requet au violon apportent avec eux leurs influences et leur inépuisable énergie !

Réservation au 03 89 69 52 23 ou par mail à resa.culture@ville-saint-louis.fr.

Saint-Louis

dernière mise à jour : 2021-11-27 par