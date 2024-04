AeMG – Art eMotion Gallery – 1ère fresque numérique à Nantes, jeudi 18 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-18 14:00 – 18:00

Gratuit : oui

L’art comme tout le monde qui l’entoure se digitalise. La fresque collective AeMG propose une nouvelle expérience artistique pour changer de décor encore plus souvent que de chemise. Au coeur du quartier de la création, à deux pas de l’école des Beaux arts, de l’école d’Architecture, de Design…, le hall emblématique de l’immeuble Ehundura accueille la plus grande fresque numérique de Nantes. Plus de 300 artistes – peintres, photographes, artistes numériques, vidéastes – au style et aux univers très différents exposent leurs oeuvres en XXL. Au cours de la journée, les oeuvres défilent de façon éphémère pour créer des ambiances contrastées pour étonner le public en mouvement traversant cet immense hall, avec une variété de style, de narration et de perspective. Ce mapping vidéo crée une fresque collective, lumineuse et vivante, grâce à la projection d’oeuvres, d’illusions d’optiques époustouflantes. Certaines oeuvres s’animent et prennent vie grâce à cette fusion entre l’art physique et l’art numérique. La technologie offre de nouvelles possibilités artistiques infinies avec des éléments mobiles, immersifs et évolutifs dans les oeuvres pour une expérience artistique renouvelée et captivante pour le public. Ouverture exceptionnelle au public dans le cadre du festival ChtiiingJeudi 18 avril de 14h à 18h en présence d’artistes du projet Projet mené par arty show.