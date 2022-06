« AELITA » ▪ Premier film de science-fiction soviétique (muet), 1924 Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

« AELITA » ▪ Premier film de science-fiction soviétique (muet), 1924 Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe, 7 juin 2022, Paris. Le mardi 07 juin 2022

de 19h00 à 21h00

. gratuit

Projection exclusive du premier film de science-fiction soviétique (muet) « AELITA », le mardi 7 juin à 19 h Le CSCOR vous invite à la projection exclusivedu premier film de science-fiction soviétique (muet)

« AELITA »,le mardi 7 juin à 19 h.

Réalisé par Yakov PROTAZANOVet sorti en 1924 le film fut un grand succès public, marqua l’histoire du cinéma de science-fiction et inspira les œuvres majeures de ce genre, notamment, METROPOLIS de Fritz Lang sorti en 1927.

Les costumes du film, futuristes et exubérants,furent réalisés par Alexandra EXTER, légendaire artiste peintre de l’avant-garde russe.

D’après le roman d’Alexeï Tolstoï

▪ VF ▪

MARDI 7 JUIN A 19 HSalle de l’amphithéâtre

L’entrée libre sur inscription. Le nombre de places est limité. Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe 1 quai Branly 75007 Paris Contact : https://centrerusbranly.mid.ru/fr_FR/all-events/-/asset_publisher/SSfO0OPttYnG/content/aelita-projection-du-premier-film-de-science-fiction?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fcentrerusbranly.mid.ru%3A443%2Ffr_FR%2Fall-events%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_SSfO0OPttYnG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3 0140603820 cscor@ambrussie.fr https://www.facebook.com/centrerusbranly https://www.facebook.com/centrerusbranly https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKEW6hmVLWLu5NJAl151xQiL8rEmVlsblOTMlTjHTc3K01gQ/viewform

CSCOR Projection du film AELITA au CSCOR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe Adresse 1 quai Branly Ville Paris lieuville Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe Paris Departement Paris

Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

« AELITA » ▪ Premier film de science-fiction soviétique (muet), 1924 Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe 2022-06-07 was last modified: by « AELITA » ▪ Premier film de science-fiction soviétique (muet), 1924 Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe 7 juin 2022 Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe Paris Paris

Paris Paris