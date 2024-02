Aeliers cuisine Lycée Saint-Joseph Les Fontenelles, lundi 18 mars 2024.

Aeliers cuisine Lycée Saint-Joseph Les Fontenelles Doubs

Des professionnels de santé vous proposent de participer à des ateliers de prévention de la dénutrition des personnes âgées au Lycée des Fontenelles. L’atelier du 18 mars débute à 10h et celui du 28 mars à 14h. Ces deux ateliers sont les premiers d’un cycle de 4 ateliers qui sont ouverts à toutes personnes au contact de personnes âgées à domicile. Attention, le nombre de participants est limité à 12. Vous y découvrirez la technique du Manger Mains qui consiste à préparer des plats que l’on puisse manger sans couverts. Le déroulé est le même pour tout les ateliers. Ils commencent par un échange avec un professionnel de santé, suivi de l’atelier cuisine où vous apprendrez à cuisiner des plats selon la méthode du Manger Mains . Vous préparerez des plats aussi variés que des roulés au jambon et Vache-qui-rit, des samoussas au thon-courgette ou des muffins protéinés que vous pourrez ensuite rapporter chez vous. Ces ateliers sont réalisés en partenariat avec le Contrat Local de Santé du Pays Horloger, la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie du Doubs, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé du Pays Horloger et le Lycée Saint-Joseph. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-18 10:00:00

fin : 2024-03-18 12:00:00

Lycée Saint-Joseph 15 Rue du Couvent

Les Fontenelles 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté marie.nezet@parcdoubshorloger.fr

