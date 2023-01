Aélia, La Souris des Moissons | Projection Fouesnant Fouesnant OT FOUESNANT LES GLENAN Fouesnant Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Fouesnant À l’échelle du tout petit, ce film de Jean-Yves Collet raconte les aventures d’Aélia, une souris des moissons, les plus petits rongeurs d’Europe À la pointe de la Bretagne, Aélia est capturée dans son marais de roseaux qui borde l’océan Atlantique. Après avoir intégré un luxueux élevage destiné à reproduire et à protéger l’espèce, elle est ré-introduite au cœur d’une prairie d’herbe qui jouxte un champ de blé. Ses péripéties sont nombreuses avant qu’elle ne retrouve, guidée par la précision de son odorat, le grand marais de roseaux où elle est née. Un conte animalier, écologique et humoristique…

Projection à destination des écoles, ouverte au public

En partenariat avec l’association Daoulagad Breizh contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr +33 2 98 51 14 14 http://www.archipel-fouesnant.fr/ l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant

