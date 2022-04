AEJBM – Vente de burgers Salle omnisports La Boissière-de-Montaigu Catégories d’évènement: La Boissière-de-Montaigu

AEJBM – Vente de burgers

Salle omnisports, le vendredi 22 avril à 19:00

Salle omnisports, le vendredi 22 avril à 19:00

L’AEJBM et l’Espace jeunesse organisent une vente de burgers le vendredi 22 avril 2022. Les commandes seront à récupérer à la salle de sports entre 19h et 21h30. ### Big Burgers Burger : 8€ Pain de la Boulangerie Buiceria. Tomates, salade, oignons, bacon, steacks, fromage de Proxi. Frites : 2€ Frites maison ### Réservations Bon de commane à retourner **avant le 15 avril** avec le règlement (chèques à l’ordre de l’AEJBM) à l’Accueil de loisirs, Proxi ou la Boulangerie. Pour toute questions et renseignements : [buxiaccueil2@orange.fr](mailto:buxiaccueil2@orange.fr)

L’AEJBM et l’Espace jeunesse organisent une vente de burgers le 22 avril 2022 à la Salle de sports. Salle omnisports Rue du stade, 85600 La Boissière-de-Montaigu La Boissière-de-Montaigu Puydore Vendée

