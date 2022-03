ÆGN LE 360 Paris music factory Paris Catégories d’évènement: île de France

Découvrez le nouveau projet de ÆGN (Aegean), et son son caractéristique « progressive jazz », au 360 Paris Music Factory ! DISTRIBUTION Gülay Hacer Toruk – chant

Monika Kabasele – chant

Ananda Brandão – batterie et chant

Hugo Corbin – guitare

« A Smyrna Story » Ce nouveau projet d'ÆGN (Aegean), tout en gardant le son caractéristique « progressive jazz » des deux albums sortis en 2016 et 2020 sur le label Arts Culture Europe (« Aigaio » et « Aegean Nights »), s'articule autour de la présence de la chanteuse turque Gülay Hacer Toruk et de la chanteuse grecque Monika Kabasele, soutenues par le trio instrumental composé d'Ananda Brandão à la batterie et au chant, d'Hugo Corbin à la guitare et du leader du groupe Marc Buronfosse à la Fender bass VI. Le désir de rapprocher les cultures musicales de Turquie et de Grèce, en fait extrêmement proches, a motivé la création de ce nouveau projet, exactement cent ans après les évènements tragiques de Smyrne (aujourd'hui Izmir en Turquie)

