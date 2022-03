ÆGN Le 360 Paris Music Factory, 16 avril 2022, Paris.

ÆGN

Le 360 Paris Music Factory, le samedi 16 avril à 20:30

DISTRIBUTION Gülay Hacer Toruk – chant Monika Kabasele – chant Ananda Brandão – batterie et chant Hugo Corbin – guitare Marc Buronfosse – Fender bass VI Ce nouveau projet d’ÆGN (Aegean), tout en gardant le son caractéristique « progressive jazz » des deux albums sortis en 2016 et 2020 sur le label Arts Culture Europe (« Aigaio » et « Aegean Nights »), s’articule autour de la présence de la chanteuse turque Gülay Hacer Toruk et de la chanteuse grecque Monika Kabasele, soutenues par le trio instrumental composé d’Ananda Brandão à la batterie et au chant, d’Hugo Corbin à la guitare et du leader du groupe Marc Buronfosse à la Fender bass VI. Le désir de rapprocher les cultures musicales de Turquie et de Grèce, en fait extrêmement proches, a motivé la création de ce nouveau projet, exactement cent ans après les évènements tragiques de Smyrne (aujourd’hui Izmir en Turquie) Ouverture des portes 1h avant le concert.

Réservation conseillée

« A Smyrna Story »

Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



