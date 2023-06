Mini séjour ados Adventure Valley Adventure Valley Grandhan, 7 août 2023, Grandhan.

Mini séjour ados Adventure Valley 7 – 11 août Adventure Valley a partir de 30 euros (selon Quotient familial familial)

La ville de Courcelles les lens propose un mini séjour de 5 jours au Parc Adventure de Durbuy en Belgique . 16 ados vont pouvoir partir s’oxygéner dans un espace dédié au dépassement de soi et aux activités liées à la nature.

De nombreuses activités leur seront proposées autour du thème du développement durable et de la transition écologique.Un séjour inoubliable à Adventure Valley Durbuy, le plus grand parc d’aventure de Belgique

Cela passera par la pratique des activités nautiques , de même que la rando nocturne, le VTT, le biathlon et un raid de cohésion d’équipe ,activité complètement insolite qui seront toutes encadrées par les moniteurs diplômés. Ils pourront aussi s’essayer à l’acrobranche et découvrir la richesse du patrimoine.

L’équipe travaillera également sur l’autonomie du quotidien et le vivre ensemble à retrouver après cette année et demi très difficile et éprouvante pour ces jeunes freinés dans leur construction par les confinements successifs.

Les ados ont besoin de ces moments privilégiés car ce sera l’occasion de les sensibiliser au respect de l’environnement et de développer leur capacité à apprécier la nature qui les entoure, d’ apprendre à la préserver et grandir en tant que futurs citoyens respectueux de la planète. Enfin, ils pourront et ils devront apprendre à vivre ensemble, chacun avec leurs différences respectives dans un hébergement collectif .

Adventure Valley 1 rue de Rome 6940 DURBUY Grandhan 6940 Marche-en-Famenne Luxembourg [{« type »: « email », « value »: « m.drani@courcelles-les-lens.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T10:00:00+02:00 – 2023-08-07T23:59:00+02:00

2023-08-11T00:00:00+02:00 – 2023-08-11T15:00:00+02:00

mini séjour ado adventure valley