Bas-Rhin 0 EUR Célébration musicale avec Roby Braun au piano, Chantal et Claude Windstein au violon et chant. En première partie quelques trésors de la chanson française et en seconde partie le meilleur des chants de Noël.

Moment convivial autour de café et de gâteaux à l’issue de la célébration.

Vente de couronne de l’avent et autres objets de décoration de Noël.

Entrée libre, plateau. +33 3 88 00 60 71 La Petite-Pierre

