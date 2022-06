Adventices Aix-en-Provence, 1 juillet 2022, Aix-en-Provence.

Adventices

Cité du Livre La Manufacture – Galerie, 8-10 Rue Des Allumettes, Aix-en-Provence

2022-07-01 13:00:00 – 2022-09-17 18:00:00

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Une exposition proposée par la Maison de production d’art Quai 36 avec Alfe, Arnaud Liard, Bruna Vettori, Sébastien Preschoux, Yann L’Outsider et Zoer.



Si l’art urbain couvre un vaste spectre de disciplines et de styles – abstrait, figuratif, lettrage, art cinétique ou encore installations plastiques– il soulève systématiquement la question universelle du rapport à son environnement. Du simple mur à la friche industrielle monumentale, comment appréhender un espace où l’art n’avait initialement pas sa place ? Cette notion d’intervention intrusive inspire d’ailleurs le titre de l’exposition : les adventices sont des espèces végétales qui prennent vie dans des espaces où elles ne sont pas désirées.



Les artistes Alfe, Arnaud Liard, Bruna Vettori, Sébastien Preschoux, Yann L’Outsider et Zoer ont tous fait l’expérience de ces lieux urbains en mutation au sein desquels ils ont laissé une trace. Leurs créations pouvaient s’apparenter à des adventices : ces mauvaises herbes en théorie indésirables mais qui témoignent d’une nature reprenant ses droits. Le parcours de l’exposition va jusqu’à suggérer l’effet des saisons qui se succèdent avec un premier temps marqué par une sobriété colorimétrique (automne – hiver) puis une amplification de la palette de couleurs (printemps – été).

Le temps d’une exposition, Adventices propose aux visiteurs de se mettre dans la peau d’un artiste face à des terrains d’expression bruts et imprévisibles

http://www.citedulivre-aix.com/

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

