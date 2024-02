Adventice Place de la Liberté Villeneuve-l’Archevêque, dimanche 17 mars 2024.

Adventice Place de la Liberté Villeneuve-l’Archevêque Yonne

Le concert champêtre rêveries d’un berger amoureux.

Avakym, chaman aux pouvoirs surnaturels, donne vie aux plantes par sa musique et enseigne l’art de les manipuler. Après s’être emparée de ses incantations, la jeune Hortens, une adventice au caractère enfantin accumule les maladresses et doit faire face à une prolifération menaçante d’herbes folles. La situation semble tourner à la catastrophe quand Avakym vient prêter main forte à sa créature…

Spectacle numérique et immersif dans l’Opérabus.

Adventice est une pièce musicale et visuelle composée de répertoire baroque, musique assistée par ordinateur et analogique ainsi que d’installations vidéo. Le dispositif permet de faire dialoguer et interagir un acteur violoncelliste jouant sur scène en acoustique, avec un personnage fictif réalisé en animation 3D et 2D. Les deux personnages évoluent dans un environnement vidéo et sonore habillant les constructions des décors plateau et de la salle. Le spectateur est ainsi positionné au cœur du décor qui se fera l’écho animé de la narration musicale. Plus la musique est expressive, plus le décor évolue.

Traitant des enjeux écologiques contemporains et questionnant la philosophie et l’idée de prendre soin du vivant la pièce prend la forme d’un conte féerique et enchanté, renouant avec la tradition des livrets d’opéra. Par le biais de cette pièce, Tristan Alexandre souhaite poser un regard sur les liens spirituels entre l’Homme et la nature. La musique baroque est le lien privilégié entre la scène et l’animation. Elle nous rappelle que la sensibilité et l’intérêt scientifique pour les plantes firent l’objet de créations maniéristes, naturalistes et symboliques.

Distribution : Edouard CATALAN

Mise en scène : Tristan ALEXANDRE

Création musicale : Esteban FERNANDEZ

Direction musicale : Yannick LEMAIRE

Animation 2D : Tristan ALEXANDRE, Benjamin CHAUVET (3D)

FX : Sylvain CUVILLIER

Controller alternatif : Tatiana VILELA DOS SANTOS

Avec le soutien du CNC, en coproduction avec les scènes nationales Le Phénix de Valenciennes et le Volcan du Havre.

OPERABUS

Harmonia Sacra

www.operabus.fr www.harmoniasacra.com

Grâce à ce projet à l’économie solidaire, la culture devient mobile et se met au service des habitants et des territoires. Un bus urbain transformé en opéra du XVIIème siècle où les artistes rencontrent les publics.

Comme le faisait Molière, l’Opérabus pose ses planches au cœur des lieux de vie des habitants et interpelle les passants en leur proposant une découverte artistique.

Un outil performant, adapté à la réalité territoriale, qui permet de renforcer l’action culturelle sur le territoire et d’aller à la rencontre de nouveaux publics, dans une grande proximité, grâce à la possibilité d’installer l’Opérabus au cœur d’un quartier, sur une place de village, dans la cour d’un hôpital ou d’une école.

Une scène intime, une expérience unique, une immersion totale et un dépaysement assuré…

L’Opérabus la culture devient mobile est développé par Harmonia Sacra et a pour Grands Partenaires : Transville, Hiolle Industries, Fondation PSA-Peugeot-Citroën, Fondation Crédit Mutuel Nord Europe, Valenciennes Métropole et Lycée du Hainaut. EUR.

Place de la Liberté Opérabus

Villeneuve-l’Archevêque 89190 Yonne Bourgogne-Franche-Comté reservation-affairesculturelles@yonne.fr

