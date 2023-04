L’atelier MJC : Développement durable et numérique Mairie d’Adriers Adriers Catégories d’Évènement: Adriers

Vienne

L’atelier MJC : Développement durable et numérique Mairie d’Adriers, 27 mai 2023, Adriers. Usages citoyens d’Internet, aide aux numériques scolaires, administratifs….

2023-05-27

Mairie d’Adriers adriers

Adriers 86430 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Citizen use of the Internet, help with school and administrative digital technology… Uso ciudadano de Internet, ayuda con la tecnología digital escolar y administrativa… Bürgerliche Nutzung des Internets, Hilfe bei digitalen Medien in Schule, Verwaltung… Mise à jour le 2023-04-20 par ACAP

