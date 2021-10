Marseille La Dame du Mont Bouches-du-Rhône, Marseille Adrienne et Rachel La Dame du Mont Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Adrienne et Rachel sont amies depuis toujours et totalement accros au Rock de tous les horizons. Il était donc logique qu’elles décident un jour de se mettre ensemble derrière les platines afin de partager leur passion et d’enflammer les dancefloors. Prépare-toi et ne te fais pas prier, elles seront déchainées, animales et sauvagement rock, et on sait que t’es déjà sous le charme ! —————————- Ouvert 7j/7j de 16h30 à 1h30. Entrée gratuite Happy Hour de 17h à 21h : Pinte de Blonde 4€ Pinte de Blanche 6€ Pichet de vin Blanc ou Rosé 7,50€ Caipiriska 5€ Fraise Givrée 5€ Soft 2,8€

Entrée libre

♫ROCK DJ SET♫ La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-10-29T21:00:00 2021-10-29T01:00:00

