ADRIEN WILD COMEDIE DES VOLCANS Clermont-Ferand, dimanche 5 janvier 2025.

Le magicien Adrien Wild dans La vraie vie d’un magicien à la Comédie des Volcans à Clermont-Ferrand.A` l’occasion de sa vingtie`me anne´e de magie, le magicien Adrien Wild pre´sente, avec un brin d’humour, un spectacle autobiographique a` la fois dro^le et e´mouvant dans lequel il invite le public a` de´couvrir la vraie vie d’un magicien, illustre´e par des nume´ros d’illusions.Il revisite des classiques. Notamment la femme coupe´e en deux, qu’il pre´sente pour la premie`re fois avec des boi^tes transparentes pour contredire toutes the´ories. Il reprend les nume´ros qui ont fait son succe`s au plus grand cabaret du monde de Patrick Se´bastien.Apre`s avoir rempli le Palais des Glaces de Paris, Adrien Wild part en tourne´e dans toute la France avec son spectacle. Un moment de magie, de rire et d’e´motions a` partager.

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2025-01-05 à 15:00

COMEDIE DES VOLCANS 15 BOULEVARD LOUIS CHARTOIRE 63100 Clermont-Ferand 63