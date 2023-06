MESCHERS OCEAN Adrien Roche Meschers-sur-Gironde Meschers-sur-Gironde Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Meschers-sur-Gironde MESCHERS OCEAN Adrien Roche Meschers-sur-Gironde, 12 août 2023, Meschers-sur-Gironde. MESCHERS OCEAN 13 – 26 août Adrien Roche 1040 euros (sans transport) => + 100 euros pour des départs du Nord de la France/région parisienne. Nous contacter pour les points de ramassage. SITUATION GEOGRAPHIQUE:

Le Centre Adrien Roche (Centre Départemental de la Haute-Vienne), à 4 Kms du centre ville de Meschers bénéficie d’une situation exceptionnelle avec accès direct à la plage surveillée de Suzac. Centre en bord de mer dans un parc de 7 ha (…) Implanté au milieu d’un domaine de 7 ha de pins et de chênes verts, il se compose de 6 pavillons en dur bien séparés et pourvus du chauffage. Chacun peut accueillir 36 ou 52 personnes. Un environnement idéal pour des séjours de vacances inoubliables ! RESTAURATION: Cuisine soignée, variées et diversifiée. Tout est préparé sur place par un chef cuisinirer.

Repas servis à table dans une véritable salle à manger ambiance champêtre

Dégustation d’au moins une spécialité locale.

Régimes alimentaires respectés. PROGRAMME D’ACTIVITES:

Découverte de la cani-rando (balade harnachée avec les chiens et guidée par un professionnel, visite du chenil…) Catamaran

Paddle

Canoë

Equitation

piscine

Zoo de la Palmyre ENCADREMENT:

Notre taux d’encadrement est de 1 adulte pour 7 jeunes. Notre équipe est diplômée et déclarée auprès des services de Jeunesse et Sports dont :

– 1 Directeur BAFD (ou équivalence)

-1 Assistante sanitaire PSC1-

– animateurs BAFA ou stagiaires

– un animateur surveillant de baignade

Toutes les activités sportives spécifiques sont encadrées par des Brevets d’Etats, mais toujours accompagnés des animateurs de notre équipe d’animation. TRANSPORT: Car grand tourisme avec toilette, TV, sièges inclinables…

Car grand tourisme avec toilette, TV, sièges inclinables…

Minibus à disposition de notre équipe durant le séjour

2023-08-13T00:00:00+02:00 – 2023-08-13T23:59:00+02:00

