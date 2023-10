Adrien Moignard Trio & Christophe Cravero Le Son de la Terre Paris 05 Catégories d’Évènement: ile de france

Le dimanche 05 novembre 2023

de 20h00 à 22h00

Concert Adrien Moignard Trio & Christophe Cravero : 25 EUR

Du jazz manouche groovy et du Wes Montgomery à la sauce gipsy ! S’il y a bien un guitariste qui représente le renouveau du jazz manouche ces dernieres années, il s’agit d’Adrien Moignard! Guitariste autodidacte, Adrien Moignard puise ses premières influences dans le rock et le blues. Sa découverte à l’age de 16 ans de la musique de Django Reinhardt marquera un tournant majeur dans son apprentissage guitaristique. Influencé par la suite par des guitaristes tel que Georges Benson, Pat Metheny, Biréli Lagrène, il développe aujourd’hui un jeu très personnel, à la croisée des styles musicaux. Ses nombreuses expériences musicales le mène à se produire dans divers projets de musique manouche et de jazz afro américain avec des musiciens comme Didier Lockwood, Stochelo Rosenberg ou Biréli Lagrène. Il sera pour ce concert entouré de ses compagnons de toujours, Mathieu Chatelain à la guitare rythmique et Jérémie Arranger à la contrebasse deux autres figures incontournable de la scène jazz manouche ! Ils seront rejoints par Christophe Cravero à l’orgue pour un déroulé un répertoire de Django à Wes Montgomery où l’impro est reine ! Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05 Contact : https://www.facebook.com/people/Jean-Michel-Proust/pfbid02JSP1TCpjs9ZoNWuM8oNLiziFakPAAwQ2ndsNkPyQS1NvD6sQmjUrVjR5ixjnLZEGl/ https://www.facebook.com/people/Jean-Michel-Proust/pfbid02JSP1TCpjs9ZoNWuM8oNLiziFakPAAwQ2ndsNkPyQS1NvD6sQmjUrVjR5ixjnLZEGl/ https://www.sondelaterre.fr/event/adrien-moignard-trio-christophe-cravero-2/#billetterie

