### Adrien Boisset / Concert Adrien Le Bienheureux arrive avec ses propres chansons. Après quatre années de reprises de grands chanteurs que nous aimons tant (Brel, Nougaro, Barbara, Brassens, Ferré jusqu’à Manu Galure, les Têtes Raides, et bien d’autres…), voilà qu’à présent, il veut parler et chanter par lui-même. Bienheureux, parce que c’est toujours avec bonheur que l’on partage de grands sentiments. Avec Claude Delrieu, bienheureux lui aussi, avec son accordéon, ils nous emmènent dans un univers, très intime, personnel, universel parce que c’est comme ça que ça marche. Ça parle de chats, de famille, de tout ce qui revient, de tout ce qui reste, surtout au moment où on se dit « là, ma vie démarre ». Quand à ce moment là ça ne va plus, c’est là que le temps de chanter devient précieux. Là que le temps de chanter pour vous, est nécessaire. ### Plus d’infos [Site du Théâtre du Pavé ](https://theatredupave.org/wordpress/event/prenez-soin-de-lhomme-2/) ![]() ### Infos pratiques * Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 janvier à 20h30, et dimanche 9 janvier à 16h * Durée : 1h * Sous le Pavé

