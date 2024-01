Adrien La Marca et Tanguy de Williencourt Palais du Pharo Marseille, samedi 1 juin 2024.

Adrien La Marca et Tanguy de Williencourt ♫♫♫ Samedi 1 juin, 19h00 Palais du Pharo De 15 à 30€

Né dans une famille de musiciens (le violoncelliste Christian-Pierre La Marca est son frère aîné), Adrien La Marca a commencé le piano à 4 ans et l’alto à 6 ans.

Doté d’un sens musical hors du commun, il est le premier musicien classique à recevoir une bourse de la Fondation Lagardère. Il trouve tout naturellement sa place avec les meilleurs partenaires de musique de chambre et les plus grands orchestres européens.

À tel point qu’il est vite repéré par le journal Le Monde qui le déclare « nouveau héros de l’alto ». Son enregistrement English Delight obtient le Diapason d’or, les ffff de Télérama et le Choice de Grammophon. Il joue sur un magnifique Nicola Bergonzi de 1780.

Pour ce concert, il est accompagné par l’un des meilleurs pianistes de sa génération. Tanguy de Williencourt a enregistré des CD Liszt, Beethoven et César Franck (Mirare) salués par la critique. Sa virtuosité et sa modestie en font le partenaire idéal.

Leur programme nous entraîne dans les délices de la musique anglaise. Dowland, Bridge, Britten, Vaughan-Williams et la superbe Music for a while de Purcell forment les étapes d’un voyage coloré et raffiné.

