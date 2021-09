Paris Piscine Georges-Vallerey île de France, Paris Adrien Heinz Piscine Georges-Vallerey Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 2h

gratuit

JELLYFISH – Projection Un ballet de méduses psychédéliques se déploie sur la façade de la piscine Georges Vallerey, qui devient un aquarium géant, laissant l’imaginaire libre de rêver un poème sur la naissance de la vie. Avec le soutien de : L’Aquarium de Paris

Nuit Blanche Piscine Georges-Vallerey 148, avenue Gambetta Paris 75020

Date complète :

2021-10-02T19:00:00+02:00_2021-10-03T02:00:00+02:00

© Adrien Heinz

