Espace Julien, le jeudi 28 avril à 20:00

Sept ans après son premier album solo, le chanteur et leader de BB Brunes, fait renaître la pop en français avec son nouvel album « Là où les saules ne pleurent pas ». Un album qui respire en grand, où les chansons semblent à ciel ouvert, à venir découvrir le 28 Avril 2022 à l’Espace Julien de Marseille.

29,50€

♫♫♫ Espace Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T20:00:00 2022-04-28T22:30:00

