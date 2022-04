Adrien Gallo, 28 avril 2022, .

29.5 29.5 Sept ans après son premier album solo, Adrien Gallo le chanteur et leader de BB Brunes, fait renaître la pop en français avec son nouvel album “Là où les saules ne pleurent pas”. Un album qui respire en grand, où les chansons semblent à ciel ouvert, à venir découvrir à l’Espace Julien Marseille, jeudi 28 avril 2022 et dans toute la France.



Nouvel album : “Là où les saules ne pleurent pas” (Parlophone – 3 septembre 2021).



Adam Concerts en accord avec Décibels Productions et Seikilos.

Prenez dates dans vos agendas du concert d’Adrien Gallo jeudi 28 avril 2022.

