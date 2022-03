Adrien Coulomb 5tet La caverne Jazz Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Adrien Coulomb 5tet La caverne Jazz, 25 mars 2022, Marseille. Adrien Coulomb 5tet

La caverne Jazz, le vendredi 25 mars à 20:00

Après 2 ans sans concert, Adrien Coulomb 5tet revient sur la scène de LA CAVERNE JAZZ, avec pour cette occasion Chrisophe Leloil à la trompette. Christophe Leloil: trompette Pascal Aignan: Saxophone ténor Ludovic Pradarelli: piano Julien Heurtel: batterie Adrien Coulomb: contrebasse, compostition [https://www.youtube.com/watch?v=ELlNZey0ZQI](https://www.youtube.com/watch?v=ELlNZey0ZQI)

15€

♫JAZZ♫ La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:00:00 2022-03-25T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La caverne Jazz Adresse 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Ville Marseille lieuville La caverne Jazz Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La caverne Jazz Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Adrien Coulomb 5tet La caverne Jazz 2022-03-25 was last modified: by Adrien Coulomb 5tet La caverne Jazz La caverne Jazz 25 mars 2022 La caverne Jazz Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône