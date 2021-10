Paris Le Baiser Salé île de France, Paris ADRIEN CHICOT / SOIRÉE SHOWCASES #JAZZSURSEINE2021 Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

ADRIEN CHICOT / SOIRÉE SHOWCASES #JAZZSURSEINE2021 Le Baiser Salé, 19 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 19 octobre 2021

de 21h30 à 22h15

gratuit

Avec “Babyland”, Adrien Chicot, véritable électron libre de la scène jazz française, émancipe toujours plus sa créativité singulière et anarchique, au service de son sentiment musical, confirmant sa place de compositeur majeur sur lequel l’on doit désormais compter. Adrien Chicot piano, Ricardo Izquierdo sax, Julien Alour trompette, Sylvain Romano cbasse, Antoine Paganotti batterie SOIRÉE SHOWCASES JAZZ-SUR-SEINE 2021 organisée par PARIS JAZZ-CLUB, en partenariat avec l’ADAMI Avec “Babyland”, Adrien Chicot, véritable électron libre de la scène jazz française, émancipe toujours plus sa créativité singulière et anarchique, au service de son sentiment musical, confirmant sa place de compositeur majeur sur lequel l’on doit désormais compter. https://youtu.be/fvRD3GWT840 Concerts -> Jazz Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)

Contact :PARIS JAZZ CLUB https://www.parisjazzclub.net https://www.facebook.com/parisjazzclub https://twitter.com/parisjazzclub Concerts -> Jazz Les Nuits;Musique

Date complète :

2021-10-19T21:30:00+02:00_2021-10-19T22:15:00+02:00

CC

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Baiser Salé Adresse 58 rue des Lombards Ville Paris lieuville Le Baiser Salé Paris