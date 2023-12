Adrien Chevalier Greenpoint Blues Quartet feat Roberto Gervasi Le Son de la Terre Paris 05, 28 février 2024, Paris 05.

Le mercredi 28 février 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Billetterie concert Adrien Chevalier Greenpoint Blues Quartet feat Roberto Gervasi : 25 EUR

Une formule insolite violon-accordéon-washboard née à New York en 2017 d’une belle rencontre humaine et musicale entre ces trois passionnés .

Adrien Chevalier est un violoniste de Jazz français, basé à New York depuis 2011, de formation classique il se spécialise dans le Hot Jazz et la musique d’Europe de l’Est. Co-fondateur du Avalon Jazz Band aux USA et du Transatlantic Hot Club au Royaume Uni il collabore aussi avec des artistes de renom, Stephane Wrembel, Cyrille Aimée, Tommy Emmanuel, Sam Bush, Frank Vignola et tourne régulièrement en Europe, Amérique du Sud , les Antilles et l’Asie.

Adrien Chevalier est accompagné de Roberto Gervasi, accordéoniste international, sommité du Bebop, basé à Palerme en Sicile et du bordelais Stéphane Séva, reconnu comme l’un des spécialistes du washboard en Europe et chanteur de jazz . Ces trois compagnons se retrouvent régulièrement pour des tournées aux États Unis, en Europe et dans les Caraibes, enrichissant leur complicité, leur répertoire et leur musicalité à chaque rencontre. Le quartet est complété par le solide contrebassiste Laurent Vanhee ( la Suite Wilson, Soul Serenade, Paris Gadjo)

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05

Contact : https://fr-fr.facebook.com/public/Adrien-Chevalier/ https://www.sondelaterre.fr/event/adrien-chevalier-greenpoint-blues-quartet-feat-roberto-gersavi/#billetterie

