Visite d’atelier de coutellerie et de forge Adrien Boulmer Coutellerie, 1 avril 2023, Vicq-sur-Gartempe. Visite d’atelier de coutellerie et de forge 1 et 2 avril Adrien Boulmer Coutellerie Visite d’un atelier de coutellerie et de la forge Adrien Boulmer Coutellerie 22 la balière, 86260 vicq sur gartempe Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine Captivé par les métiers manuels depuis mon enfance, j’ai suivi une formation au métier de tailleur de pierre. La vie professionnelle m’a ensuite dirigé vers des postes d’encadrement et de suivi de chantiers dans la restauration du patrimoine. Pris par le désir de création, et suite à un bilan de compétences, j’ai envisagé une reconversion professionnelle. Ma rencontre avec Michel Delanghe, coutelier d’art installé à Vicq sur Gartempe a été décisive. Je pratiquais en amateur cet art, alors, pourquoi pas en professionnel ? J’ai choisi de suivre une formation professionnelle dans un CFA afin d’obtenir un CAP, et d’être “stagiaire” dans les ateliers de Michel, en alternance, pour approfondir et m’assurer de solides bases techniques. Michel, à la retraite, me transmet son savoir faire aussi bien pour les techniques de fabrication de couteaux et de forge que pour la communication et la gestion du temps de travail, primordial lorsque l’on travaille seul. J’assure sa succession dans son ancien atelier à Vicq-sur-Gartempe, et développe un réseau au sein de l’office de tourisme du Grand Châtellerault , de la Vienne et de la Roche-Posay dans lesquels l’atelier est déjà répertorié comme artisan d’art. En pratique, je réalise des couteaux artisanaux fixes, pliants, ainsi que couteaux de tables en inox ou en damas entièrement réalisés dans mon atelier. Le temps de fabrication d’un couteau est en moyenne de deux jours pour des couteaux uniques de type «liner lock» (système de sécurité et de blocage de lame). Pour les autres couteaux le temps est variable selon le type et la taille de la lame. D’autre part, je suis ouvert à l’accueil des visiteurs dans le cadre du tourisme de l’artisanat en milieu rural. Et un volet de mon activité permet de répondre à la demande d’un public désireux de suivre des stages de découverte avec en finalité la réalisation d’un couteau. Je propose ainsi des stages de 1 à 3 jours selon la disponibilité de cette clientèle.

