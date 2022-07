Adrian Raceanu Quartet « Amintire », 8 juillet 2022, .

Adrian Raceanu Quartet « Amintire »



2022-07-08 – 2022-07-08

Dans le cadre de l’été culturel 2022

« L’été culturel est une manifestation à l’initiative du ministère de la Culture et mise en œuvre par la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne et les opérateurs nationaux ».

Adrian Receanu Quartet « Amintire »

Adrian Receanu (Clarinette, Caval, Saxophone, Sylphyo, direction artistique) – Bruxelles, Belgique,

Marcel Comendant (Cymbalum) – Bratislava, Slovaquie,

Benjamin Clément (Guitare) – Bruxelles, Belgique,

Jérôme Soulas (accordéon)

« Ne´ dans un pays qui n’existe pas », comme il aime se pre´senter en plaisantant, le clarinettiste franco- moldave Adrian Receanu nous propose un spectacle visuel singulier. Amintire, que l’on pourrait traduire du roumain par souvenir, re´miniscence, me´moire, rappel, nous renvoie aux sons d’une enfance sovie´tique.

La re´publique de Moldavie, aujourd’hui aux portes de l’Union europe´enne, autrefois appele´e la Bessarabie et qui n’est autre que la Syldavie dans les aventures de Tintin et le Sceptre d’Ottokar est un fourmillant creuset culturel ou` se sont accumule´es et entreme^le´es des influences ottomanes, slaves et bien entendu roumaines. C’est un pays qui a de´veloppe´ des rapports tre`s puissants entre la musique classique et la musique populaire. En effet, encourage´es par les politiques culturelles, des orchestres «de muzica populara» ont vu le jour et ont de´veloppe´ au cours des de´cennies un ve´ritable

savoir-faire et une esthe´tique sonore unique.

Une invitation a` un savoureux me´lange musical.

Le re´pertoire d’une modernite´ inattendue met en valeur le son du caval, flu^te des bergers roumains qui e´voque des images pastorales, me´ditatives ou dansantes. L’expression d’une large palette des couleurs de la clarinette se fait entendre dans la virtuosite´ des me´lodies mu^ries jusqu’a` la frai^cheur automnale, ou` la saison des mariages invite un saxophone a` faire la fe^te jusqu’a` l’aube… Le trio cymbalum – guitare – accordéon entretient, lui, le feu de cette tradition bien vivante : une rythmique pre´cise, une harmonie et un accompagnement tout en de´licatesse.

Dans le cadre de l’été culturel 2022

« L’été culturel est une manifestation à l’initiative du ministère de la Culture et mise en œuvre par la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne et les opérateurs nationaux ».

Adrian Receanu Quartet « Amintire »

Adrian Receanu (Clarinette, Caval, Saxophone, Sylphyo, direction artistique) – Bruxelles, Belgique,

Marcel Comendant (Cymbalum) – Bratislava, Slovaquie,

Benjamin Clément (Guitare) – Bruxelles, Belgique,

Jérôme Soulas (accordéon)

« Ne´ dans un pays qui n’existe pas », comme il aime se pre´senter en plaisantant, le clarinettiste franco- moldave Adrian Receanu nous propose un spectacle visuel singulier. Amintire, que l’on pourrait traduire du roumain par souvenir, re´miniscence, me´moire, rappel, nous renvoie aux sons d’une enfance sovie´tique.

La re´publique de Moldavie, aujourd’hui aux portes de l’Union europe´enne, autrefois appele´e la Bessarabie et qui n’est autre que la Syldavie dans les aventures de Tintin et le Sceptre d’Ottokar est un fourmillant creuset culturel ou` se sont accumule´es et entreme^le´es des influences ottomanes, slaves et bien entendu roumaines. C’est un pays qui a de´veloppe´ des rapports tre`s puissants entre la musique classique et la musique populaire. En effet, encourage´es par les politiques culturelles, des orchestres «de muzica populara» ont vu le jour et ont de´veloppe´ au cours des de´cennies un ve´ritable

savoir-faire et une esthe´tique sonore unique.

Une invitation a` un savoureux me´lange musical.

Le re´pertoire d’une modernite´ inattendue met en valeur le son du caval, flu^te des bergers roumains qui e´voque des images pastorales, me´ditatives ou dansantes. L’expression d’une large palette des couleurs de la clarinette se fait entendre dans la virtuosite´ des me´lodies mu^ries jusqu’a` la frai^cheur automnale, ou` la saison des mariages invite un saxophone a` faire la fe^te jusqu’a` l’aube… Le trio cymbalum – guitare – accordéon entretient, lui, le feu de cette tradition bien vivante : une rythmique pre´cise, une harmonie et un accompagnement tout en de´licatesse.

dernière mise à jour : 2022-06-30 par