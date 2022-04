Adrian Milarr • Concert Hip-Hop acoustique Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Adrian Milarr • Concert Hip-Hop acoustique Caen, 11 mai 2022, Caen. Adrian Milarr • Concert Hip-Hop acoustique Le Sillon 1 rue d’Isigny Caen

2022-05-11 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-11 Le Sillon 1 rue d’Isigny

Caen Calvados Le Sillon vous propose de rencontrer Adrian Milarr, artiste allemand.

Dans le cadre du partenariat Calvados-Basse Franconie, le Département et le Bezirk Unterfranken (collectivité territoriale allemande) proposent régulièrement des animations afin de sensibiliser les habitants des deux régions jumelles à la culture du pays voisin. Pour fêter les 35 ans du partenariat , nous recevons Adrian Milarr pour un concert hip-hop acoustique allemand ! Il sera accompagné de Daniel Feldmeier, batteur et percussionniste.

Réservations auprès du département du Calvados : 02 31 57 18 10 ou christa.henninger@calvados.fr Le Sillon vous propose de rencontrer Adrian Milarr, artiste allemand. Dans le cadre du partenariat Calvados-Basse Franconie, le Département et le Bezirk Unterfranken (collectivité territoriale allemande) proposent régulièrement des… christa.henninger@calvados.fr +33 2 31 57 18 10 https://www.calvados.fr/accueil/le-departement/culture-sport–tourisme/jumelages/calvados-et-basse-franconie–35/corps/calvados-et-basse-franconie–35.html Le Sillon vous propose de rencontrer Adrian Milarr, artiste allemand.

Dans le cadre du partenariat Calvados-Basse Franconie, le Département et le Bezirk Unterfranken (collectivité territoriale allemande) proposent régulièrement des animations afin de sensibiliser les habitants des deux régions jumelles à la culture du pays voisin. Pour fêter les 35 ans du partenariat , nous recevons Adrian Milarr pour un concert hip-hop acoustique allemand ! Il sera accompagné de Daniel Feldmeier, batteur et percussionniste.

Réservations auprès du département du Calvados : 02 31 57 18 10 ou christa.henninger@calvados.fr Le Sillon 1 rue d’Isigny Caen

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Le Sillon 1 rue d'Isigny Ville Caen lieuville Le Sillon 1 rue d'Isigny Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Adrian Milarr • Concert Hip-Hop acoustique Caen 2022-05-11 was last modified: by Adrian Milarr • Concert Hip-Hop acoustique Caen Caen 11 mai 2022 caen Calvados

Caen Calvados