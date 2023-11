Adrian Clarck Trio » Let’s dance » Peniche Marcounet Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Adrian Clarck Trio » Let’s dance » Peniche Marcounet Paris, 7 mars 2024, Paris. Le jeudi 07 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant – : 15 EUR

Adrian Clarck Trio. Adrian Clarck revisite en toute liberté David Bowie, Sting, Nick Drake, Queen, John Lennon, Elton John, Kate Bush, Supertramp… Glam rock et empreint de nostalgie, de poésie et de vitalité, ce nouveau répertoire aux sonorités intemporelles, à travers des arrangements audacieux, nous propose de lâcher prise en toute légèreté. Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris Contact : https://www.peniche-marcounet.fr/event/adrian-clarck-trio-lets-dance/?event_date=2024-03-07 https://www.peniche-marcounet.fr/event/adrian-clarck-trio-lets-dance/?event_date=2024-03-07

Adrian Clarck Trio » Let’s dance » Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Peniche Marcounet Adresse 14 Quai de l'Hôtel de ville Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Peniche Marcounet Paris latitude longitude 48.8530857,2.3573881

Peniche Marcounet Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/