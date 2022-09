36e édition des Prix du Scénario – Appel Adresse d’envoi Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les missions des Prix du scénario, soutenus par le CNC, sont de mettre la lumière sur les talents de demain, et les accompagner de façon concrète. Ainsi, seuls les scénarios de premier long métrage sont invités à concourir, et ce dans le but de se consacrer aux talents émergents. Les scénarios des candidats finalistes seront lus, comme chaque année, par un jury de professionnels du cinéma et récompensés lors d'une cérémonie de remise de prix, dotés par la Fondation David Hadida et France Culture. MODALITÉS : Présenter, en langue française, une œuvre originale ou une adaptation scénarisée d'une œuvre littéraire, sous forme de continuité dialoguée. Ne pas avoir eu en tant qu'auteur-scénariste ou auteur-réalisateur, de scénario de long-métrage de cinéma porté à l'écran avant la date d'attribution du Prix.

Seuls les premiers scénarios de long métrage de fiction seront étudiés. NB : Ce critère ne s’applique pas au co-scénariste, au collaborateur à l’écriture ou au consultant éventuel. Le scénario doit être accompagné d’un dossier complétant la candidature (disponible ici) Dates : jusqu’au dimanche 9 octobre 2022 inclus. Pour qui ? : Les scénaristes déposants qui justifier des critères d’éligibilité (disponibles sur le site) Pour quels formats ? : long-métrage

