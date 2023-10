Atelier découpe de citrouilles – Saveurs d’octobre Adresse communiquée à la réservation 44500 La baule La baule, 22 octobre 2023, La baule.

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, nous vous proposons un atelier découpe de citrouilles d’Halloween.

Atelier découpe de citrouilles d’Halloween :

Plongez dans la magie d’Halloween en participant à notre atelier de découpe de citrouilles ! Laissez parler votre créativité alors de la transformation des citrouilles ordinaires en œuvres d’art effrayantes.

Réservez vite votre place, à partir de 7 ans. Une citrouille à découper par famille. un parent obligatoire.

Nombre de places limité.

Informations et réservations :

Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme.

Pour réserver en ligne, cliquez sur le bouton orange ci-dessous.

Billetterie non échangeable et non remboursable.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T15:00:00+02:00 – 2023-10-22T16:00:00+02:00

