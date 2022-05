ADRÉNALINE Villeneuve-lès-Maguelone, 18 juin 2022, Villeneuve-lès-Maguelone.

ADRÉNALINE Villeneuve-lès-Maguelone

2022-06-18 – 2022-06-18

Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

La boxe a changé ma vie parce qu’elle l’a exaltée ! Boxer c’est pas taper, c’est piquer, c’est entrer en intimité avec son adversaire, c’est devenir chat, un chat exalté! »

Adrénaline ! est une ode au sport de combat qui poétise cette pratique, la décale parfois, mais aussi interroge sur le genre.

Cette création unique mêle des comédiens professionnels et des boxeurs.euses amateur.e.s venant notamment du club de boxe de Villeneuve.

Elle intègre leurs paroles et se nourrit de leurs expériences. Une manière de célébrer la boxe, ses gestes, mais aussi ce qui s’y joue. Et de mettre en avant des hommes et des femmes qui apprennent, grâce aux codes du sport, à se battre avec fougue et respect.

Cie Les Nuits Claires

Titre : Adrénaline !

Genre : Théâtre participatif

Age : A partir de 8 ans

Durée : 1h00

accueil.bdf@villeneuvelesmaguelone.fr

Villeneuve-lès-Maguelone

