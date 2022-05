Adrénaline et Montagne Centre LES MAINIAUX, 8 juillet 2022, .

Adrénaline et Montagne

du vendredi 8 juillet au mardi 19 juillet à Centre LES MAINIAUX

Alterne entre activités sportives et de nature lors de ce séjour où vivre ensemble et projets d’ados rendront tes vacances inoubliables. Tu participeras à la création de ton programme d’activité en fonction de tes envies, des propositions du groupe et de l’environnement du centre. Que tu sois plutôt aventurier de l’extrême, amateur de nature ou artiste en herbe, tu trouveras ton bonheur ! Dans le respect des gestes barrières et dispositions liés à la crise du COVID-19, le séjour te permettra de choisir tes activités : kayak, escalade/via ferrata, excursions, biathlon carabine laser, randonnée, baignade dans les lacs, VTT, Bivouac, canyoning, spéléologie. Avec les autres jeunes de la colo et avec l’aide des animateurs et animatrices, tu pourras organiser des excursions à ton rythme, d’une à plusieurs nuits, pour partir à la conquête de la montagne, mettre en place les activités que vous aurez choisies et rendre tes vacances uniques. Les différentes activités proposées donnent la possibilité de se lancer dans une expédition montagnarde en petit groupe, à la découverte de connaissances qui s’oriente autour des thématiques suivantes : – L’environnement montagnard et les éco-systèmes, – Le développement durable, – Le patrimoine local et l’activité humaine, – La citoyenneté et le vivre ensemble à l’ère du numérique. Important : le certificat d’aisance aquatique sera indispensable pour pouvoir pratiquer le kayak ou le canyoning. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 852,50 €

La montagne des 12-14 ans à portée de sac à dos

Centre LES MAINIAUX Centre des PEP de la Mayenne, 38580 LE COLLET D’ALLEVARD



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-08T10:00:00 2022-07-08T00:00:00;2022-07-09T00:00:00 2022-07-09T00:00:00;2022-07-10T00:00:00 2022-07-10T00:00:00;2022-07-11T00:00:00 2022-07-11T00:00:00;2022-07-12T00:00:00 2022-07-12T00:00:00;2022-07-13T00:00:00 2022-07-13T00:00:00;2022-07-14T00:00:00 2022-07-14T00:00:00;2022-07-15T00:00:00 2022-07-15T00:00:00;2022-07-16T00:00:00 2022-07-16T00:00:00;2022-07-17T00:00:00 2022-07-17T00:00:00;2022-07-18T00:00:00 2022-07-18T00:00:00;2022-07-19T00:00:00 2022-07-19T16:00:00