Cet évènement est passé Atelier de réparation participatif Adpc bassin La Teste-de-Buch Catégories d’Évènement: Gironde

La Teste-de-Buch Atelier de réparation participatif Adpc bassin La Teste-de-Buch, 14 octobre 2023, La Teste-de-Buch. Atelier de réparation participatif 14 et 21 octobre Adpc bassin L’association STOPIT, spécialisé dans la réparation électronique, met à disposition son atelier pour créer des ateliers de réparation afin de vous aider à mieux comprendre, à entretenir et à réparer vos produits électroniques du quotidien. Adpc bassin 981 boulevard de l’industrie La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0680284107 »}, {« type »: « email », « value »: « Adpc.bassin@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Gironde, La Teste-de-Buch Autres Lieu Adpc bassin Adresse 981 boulevard de l’industrie Ville La Teste-de-Buch Departement Gironde Lieu Ville Adpc bassin La Teste-de-Buch latitude longitude 44.609464;-1.129228

Adpc bassin La Teste-de-Buch Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la teste-de-buch/