Adour Méditation + Ouissance, 28 mai 2022, .

Adour Méditation + Ouissance

2022-05-28 20:30:00 – 2022-05-28

Deux spectacles en une soirée ce samedi 28 mai !



• 20h30 – Adour Méditation – Cie Matière Première

En ces temps troublés, il est normal de se laisser tenter par une quête spirituelle et de se poser une multitude de questions. Adour Méditation se propose de venir y ré-pondre et d’apporter ses solutions. Pour cela il suffit de se laisser guider par la voix de Grand Panda, originaire de Pontonx-sur-l’Adour dans les Landes, patrie de la garbure, du canard et du tursan. “Pouvoir de la méditation je t’accueille. Pour toi j’ouvre les portes de mes chakras, les fenêtres de ma perception ainsi que le velux de mon esprit.”

Création 2021 – Tout public – 30 min



• 21h – Ouissance – Ludor Citrik

À l’accordage et ramènes tes oreilles

Ce soir dans ta ville

Un récital clownatoire,

Une comédie musicalisée

Un café-concert pulsatoire

aux carrures chaloupées

Des chansons à moires

Dans lesquelles on peut se regarder

Des chansons à voir

Mimo-gesticulées.

Création 2019 – Tout public dès 7 ans – 60 min



Festival Tendance Clown #17

Deux spectacles au Daki Ling samedi 28 mai, dans le cadre du Festival Tendance Clown.

