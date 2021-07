Mont-de-Marsan Archives départementales des Landes Landes, Mont-de-Marsan Adour ; d’eau et d’hommes Archives départementales des Landes Mont-de-Marsan Catégories d’évènement: Landes

### L’exposition « Adour, d’eau et d’hommes » vous invite à plonger au cœur du fleuve, de ses sources à son embouchure… L’objectif est de sensibiliser les Landaises et les Landais à la richesse de ce territoire et de son patrimoine. Si la majeure partie des communes de notre département se situe à proximité du fleuve ou de ses affluents, il était important de rappeler son histoire pour mieux appréhender les enjeux de demain. Site classé Natura 2000 et long d’environ 310 km, l’Adour, qui draine un bassin de 17000 km2, offre au département des Landes de nombreux paysages. D’eau vive, tumultueuse quand elle dévale la montagne, paresseuse quand elle traverse les plaines, bousculée quand la marée remonte et inverse son courant à proximité de son embouchure, l’Adour, c’est aussi l’histoire des hommes qui lui sont intimement liés. Des visites guidées sont organisées le samedi et le dimanche à 14h et 17h30.

Gratuit. Entrée libre. Réservation obligatoire pour les visites guidées. Durée : 1h30.

