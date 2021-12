Nantes Théâtre du Sphinx Loire-Atlantique, Nantes Ados Vs Parents Mode d’emploi Théâtre du Sphinx Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 16:00 17:15

Gratuit : non 16 € / 18 € (hors frais de location éventuels)Réservations : – theatredusphinx.com- www.billetreduc.com- billetterie.webgazelle.netContact : contact@theatredusphinx.com Comédie pour toute la famille. Un ado au quotidien… c’est que du bonheur ! Attention danger : l’adolescence arrive… Ils râlent, twittent, snaptchatent et fonctionnent à deux à l’heure… Bref, nos ados nous rendent fous ! Parents malmenés… Ados incompris… C’est le quotidien de cette famille recomposée ! Une comédie bienveillante sur les travers des ados et de leurs parents. Prenez un peu de distance par rapport aux situations vécues avec « Ado VS Parents : mode d’emploi ». Un véritable petit guide de survie pour l’éducation de vos ados. Auteur : Patrice Lemercier Avec Christèle Guéry, Romaric Dubreuil et Lélio BernardMetteur en scène : Nathalie Hardouin Tout public. Durée : 1h15 Théâtre du Sphinx adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/

