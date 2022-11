Ados VS Parents : mode d’emploi Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône EUR Attention danger : l’adolescence arrive… Ils râlent, twittent, snaptchatent et fonctionnent à deux à l’heure… Bref, nos Ados nous rendent fous !

Parents malmenés… Ados incompris… C’est le quotidien de cette famille recomposée !



Une comédie bienveillante sur les travers des ados et de leurs parents.

Prenez un peu de distance par rapport aux situations vécues avec » Ado VS Parents : mode d’emploi « .

Un véritable petit guide de survie pour l’éducation de vos ados.



Une comédie pour toute la famille, mise en scène par Nathalie Hardouin. Un Ado au quotidien… c'est que du bonheur !

