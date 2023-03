Ados sur Tiktok, Parents qui Deblok LE RIDEAU ROUGE LYON Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Ados sur Tiktok, Parents qui Deblok LE RIDEAU ROUGE, 13 mai 2023, LYON. Ados sur Tiktok, Parents qui Deblok LE RIDEAU ROUGE. Un spectacle à la date du 2023-05-13 à 16:00 (2023-03-04 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. SC Productions (L.2-1021427&3-1021428) présente : ce spectacle. Tout public.Durée : 1h15 environ.Les ados, n’essayez pas de les comprendre. Essayez juste de survivre. Descriptif : Ils grognent au lieu de parler, pensent que tout leur est dû, ont le wifi greffé à la place du cerveau et auront bientôt des touches à la place des doigts… Bienvenue dans le monde merveilleux des ados ! Les parents de Zoé et Léo étaient prévenus mais ils ne s’attendaient quand même pas à ça. Avoir des ados à la maison, c’est comme essayer d’apprivoiser des animaux sauvages ! Vous risquez votre vie à chaque instant et votre maison devient une jungle… Attention, cette histoire est une pure création mais elle risque de beaucoup ressembler à la vôtre..Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.72.05.10.00. Ados sur Tiktok, Parents qui Deblok Votre billet est ici LE RIDEAU ROUGE LYON 1, place Bertone Rhône SC Productions (L.2-1021427&3-1021428) présente : ce spectacle. Tout public.

