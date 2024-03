ADOS, le spectacle Le Grand Point Virgule Paris, samedi 9 mars 2024.

Du samedi 04 mai 2024 au dimanche 26 mai 2024 :

samedi, dimanche

de 15h00 à 16h20

Le dimanche 28 avril 2024

de 15h00 à 16h20

Le samedi 27 avril 2024

de 15h00 à 16h20

Le dimanche 21 avril 2024

de 15h00 à 16h20

Du mardi 16 avril 2024 au samedi 20 avril 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 16h20

Du samedi 06 avril 2024 au samedi 13 avril 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 16h20

Du samedi 09 mars 2024 au dimanche 31 mars 2024 :

samedi, dimanche

de 15h00 à 16h20

Public enfants, jeunes et adultes.

Pour la première fois, des ados parlent aux

ados, il était temps ! Après plus de 2.000 représentations et

500.000 spectateurs, les Ados poursuivent

leur aventure au Grand Point Virgule.

Lise, Yanis et Arthur chantent, dansent et nous entrainent dans le monde merveilleux de… l’adolescence. Ados, c’est trois jeunes qui vivent avec leurs complexes. Nif-Nif a une haleine repoussante, Naf-Naf est en surpoids et Nouf-Nouf est boutonneux. Les trois camarades partent camper en forêt car Nif-Nif et Naf-Naf doivent révéler leur secret à Nouf-Nouf. Mais l’aventure tourne court car ils se perdent …

Ainsi voilà les missions auxquelles ils seront confrontés : sortir de la forêt et se dire la vérité.

Avec Arthiur Guionnet, Yanis Azaiez & Lisa Marsault-Hierro

Auteur et metteur en scène : Olivier Solivérès

Décors : Juliette Azzopardi



Le Grand Point Virgule 8 bis rue de l’arrivée 75015

Contact : https://www.legrandpointvirgule.com/event-pro/ados/

