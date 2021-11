Paris Chapelle Notre-Dame du Saint-Sacrement Paris adoration des familles Chapelle Notre-Dame du Saint-Sacrement Paris Catégorie d’évènement: Paris

adoration des familles Chapelle Notre-Dame du Saint-Sacrement, 30 novembre 2021, Paris. adoration des familles

Chapelle Notre-Dame du Saint-Sacrement, le mardi 30 novembre à 18:30

Mardi 30 novembre : de 18h30 à 19h15 Avec l’entrée dans l’Avent, un nouveau temps d’adoration est proposé à toutes les familles de la paroisse. Parents et enfants sont invités à la prière dans la crypte autour du Saint-Sacrement. Chapelle Notre-Dame du Saint-Sacrement 20 Rue Cortambert, 75116 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T18:30:00 2021-11-30T19:15:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Chapelle Notre-Dame du Saint-Sacrement Adresse 20 Rue Cortambert, 75116 Paris Ville Paris lieuville Chapelle Notre-Dame du Saint-Sacrement Paris