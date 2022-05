ADOrable – Roman Doduik Royale Factory, 24 juin 2022, Versailles.

ADOrable – Roman Doduik

du vendredi 24 juin au samedi 25 juin à Royale Factory

Ils le prennent pour un des leurs mais Roman est une énorme arnaque : il a beau avoir une bouille de gamin, il a fêté ses 23 ans, il écoute plus souvent Serge Gainsbourg qu’Aya Nakamura, préfère mater des films d’auteur français que des animés japonais et il ne joue plus aux jeux vidéo depuis le serpent du Nokia 3310. Roman en sait plus sur les Ados que leurs propres parents, il balance tout et dresse avec humour le portrait malicieux et sans tabou d’une génération parfois exaspérante mais toujours ADOrable ! Roman réussit avec aisance à faire kiffer les ados et à faire rire les boomers et vous révèle les secrets du rap dépressif, les coulisses des réseaux sociaux, les dangers de Fornite et les bases du langage des ados pour que ” tu captes enfin les bails ” ! Aussi attachant qu’insolent, Roman apporte un vent de fraicheur inédit dans un show à découvrir en famille qui permettra de lancer le dialogue entre parents et adolescents ! Reste à savoir lesquels en apprendront le plus…

22 euros tarif normal, 18 euros tarif réduit (demandeur emploi, retraité + 65 ans, étudiant – 25 ans, abonné)

Royale Factory 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines



2022-06-24T20:30:00 2022-06-24T22:00:00;2022-06-25T20:30:00 2022-06-25T22:00:00