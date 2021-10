Adoptez un Blob ! Médiathèque Grand M, 28 octobre 2020, Toulouse.

Adoptez un Blob !

Médiathèque Grand M, le mercredi 28 octobre 2020 à 15:30

Conférence Blobesque de 45 min donnée par Audrey Dussutour, directrice de recherche au CNRS, la spécialiste française du blob suivie d’un temps sur « Comment élever son Blob à la maison » et d’une distribution de blobs. Audrey Dussutour est spécialiste de l’étude du comportement des fourmis et des blobs. Elle est l’auteure d’une cinquantaine d’articles scientifiques, d’un livre grand public « Le blob » et co-auteur d’un documentaire « Le Blob : Un génie sans Cerveau » (production ARTE). Elle est également éditrice associée de trois revues scientifiques. Elle a obtenu plusieurs prix pour ces travaux sur les fourmis et les blobs dont le prix « Le Monde » de la recherche et le prix Wetrems de l’Académie des Sciences de Belgique. à partir de 7-8 ans – sur réservation au 05 81 91 79 40 La Rmn-Grand Palais s’associe au projet d’été culturel porté par le ministère de la culture en organisant tout l’été « Les rencontres fortuites » dans des bibliothèques et médiathèques des 18 régions de France . Ces rencontres fortuites, financées par le ministère de la culture, auront lieu de juillet à novembre 2020 (commissariat : Pierre Giner) dans le cadre de l’Eté apprenant et culturel

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-10-28T15:30:00 2020-10-28T17:30:00