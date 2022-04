Adopte une fripe au VIVAT ! Le Vivat Armentières Catégories d’évènement: Armentières

Nord

Adopte une fripe au VIVAT ! Le Vivat, 1 avril 2022, Armentières. Adopte une fripe au VIVAT !

Le Vivat, le vendredi 1 avril à 17:00

Tu viens avec tes fringues que tu ne porte plus et que tu proposes au public ” hello every body je donne mon pantalon carreaux taille 40 kikinenveu !!!??? ” les personnes intéressées repartent avec. Les vêtements qui n”ont pas trouvé preneur seront donnés pour association co’ Lab. Tu peux aussi venir avec tes vêtements en fin de vie qui seront recyclés par les récoupettes.??

Entrée libre

Evénement éco-solidaire tarif libre mensuel qui a lieu dans différentes structures. Le Vivat Place St Vaast, Armentières Armentières Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T17:00:00 2022-04-01T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Armentières, Nord Autres Lieu Le Vivat Adresse Place St Vaast, Armentières Ville Armentières lieuville Le Vivat Armentières Departement Nord

Le Vivat Armentières Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/armentieres/

Adopte une fripe au VIVAT ! Le Vivat 2022-04-01 was last modified: by Adopte une fripe au VIVAT ! Le Vivat Le Vivat 1 avril 2022 Armentières Le Vivat Armentières

Armentières Nord