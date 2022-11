ADOPTE UN JULES.COM

ADOPTE UN JULES.COM, 24 novembre 2022, . ADOPTE UN JULES.COM



2022-11-24 – 2022-11-24 14 EUR Une comédie tonique et explicite, interdite au moins de 12 ans, pour les filles et pour les garçons qui ont de l’humour !

Beaucoup d’humour… Ou ceux qui n’en ont pas, mais qui en cherche ! Se présenter à la Comédie de la Roseraie 15 minutes avant le début de chaque spectacle. De nos jours, il vous semble que l’homme moderne est un gibier de plus en plus difficile à harponner.

Venez donc partager la frétillante expérience de nos trois geeks chasseresses qui vont tout vous expliquer… tout… et en détail ! dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville