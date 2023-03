Adopte Un Jules .Com COMEDIE DE GRENOBLE GRENOBLE Catégories d’Évènement: Grenoble

De nos jours, il vous semble que l'homme moderne est un gibier de plus en plus difficile à harponner. Venez donc partager la frétillante expérience de nos trois geeks chasseresses qui vont tout vous expliquer… tout… et en détail ! Une comédie tonique et explicite, interdite au moins de 12 ans, pour les filles et pour les garçons qui ont de l'humour ! Beaucoup d'humour… Ou ceux qui n'en ont pas, mais qui en cherche !

Adopte Un Jules .Com
COMEDIE DE GRENOBLE
GRENOBLE
1 Rue Pierre Dupont
Isère

15 octobre 2023 à 17:30
Tarif : 19.0 euros

