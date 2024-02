ADOPTE UN JULES COM COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest, jeudi 22 février 2024.

Il était une fois 3 filles superbes qui avaient décidé d’expliquer à toutes les célibataires comment ne plus jamais se sentir seules sous la couette.L’une Clara était plutôt forte en gueule, l’autre Marie, un peu trop coincée et la troisième Kitty, très sexy, un peu trop décoincée.Elles vont diront tout ! Comment chasser le mâle sur Internet, ne pas coucher le 1er soir, chopper la perle rare, poser ses cartons chez lui, se mettre la belle-mère dans la poche, le conduire jusqu’à l’autel sans lui faire peur, et surtout bien le tenir en laisse !Une comédie légère pour les filles et les garçons qui ont de l’humour !

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-22 à 20:00

Réservez votre billet ici

COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29