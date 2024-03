ADOPTE UN JULES.COM COMEDIE DE METZ Metz, mercredi 11 septembre 2024.

De nos jours, il vous semble que l’homme moderne est un gibier de plus en plus difficile à harponner.L’une Clara était plutôt forte en gueule, l’autre Marie, un peu trop coincée et la troisième Kitty, très sexy, un peu trop décoincée… Elles vont diront tout ! Comment chasser le mâle sur Internet… Ne pas coucher le 1er soir… Chopper la perle rare… Poser ses cartons chez lui… Se mettre la belle-mère dans la poche… Le conduire jusqu’à l’autel sans lui faire peur… Et surtout bien le tenir en laisse !

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-09-11 à 17:30

COMEDIE DE METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT-MARCEL 57000 Metz 57