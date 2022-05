Adopte un jules.com Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Adopte un jules.com Aix-en-Provence, 16 juin 2022, Aix-en-Provence. Adopte un jules.com Comédie d’Aix 8 Avenue De la Violette Aix-en-Provence

2022-06-16 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-24 Comédie d’Aix 8 Avenue De la Violette

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 16 L’une Clara était plutôt forte en gueule, l’autre Marie, un peu trop coincée et la troisième Kitty, très sexy, un peu trop décoincée…



Elles vous diront tout ! Comment chasser le mâle sur Internet… Ne pas coucher le premier soir… Chopper la perle rare… Poser ses cartons chez lui… Se mettre la belle- mère dans la poche… Le conduire jusqu’à l’autel sans lui faire peur… Et surtout bien le tenir en laisse ! Avant le soir, c’était soirée foot à la télé, à partir de maintenant c’est : Adopte un Jules.com !

Une comédie légère pour les filles et pour les garçons qui ont de l’humour ! A la Comédie d’Aix https://www.16-19.fr/comedieaix L’une Clara était plutôt forte en gueule, l’autre Marie, un peu trop coincée et la troisième Kitty, très sexy, un peu trop décoincée…



Elles vous diront tout ! Comment chasser le mâle sur Internet… Ne pas coucher le premier soir… Chopper la perle rare… Poser ses cartons chez lui… Se mettre la belle- mère dans la poche… Le conduire jusqu’à l’autel sans lui faire peur… Et surtout bien le tenir en laisse ! Comédie d’Aix 8 Avenue De la Violette Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Comédie d'Aix 8 Avenue De la Violette Ville Aix-en-Provence lieuville Comédie d'Aix 8 Avenue De la Violette Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Adopte un jules.com Aix-en-Provence 2022-06-16 was last modified: by Adopte un jules.com Aix-en-Provence Aix-en-Provence 16 juin 2022 aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône