Arreau Hautes-Pyrénées Arreau Ce moment de détente sert de révélateur aux activités de l’association Maillâges qui a fondé sa mission sur la mise en place de “binômes hébergés-hébergeurs” avec l’objectif de faciliter le maintien à domicile des séniors.

Cette cohabitation intergénérationnelle constitue surtout une belle aventure humaine vers laquelle Delphine va finalement se tourner.

Entrée libre Elle a 90 ans et elle se raconte.

